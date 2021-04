"Nous atteignons les 80 % de taux d’occupation des gîtes pour la première semaine des vacances", nous explique-t-on à la Fédération des Gîtes de Wallonie, qui regroupe quelque 900 gîtes sur le territoire Wallon, principalement dans les provinces de Luxembourg, Liège et Namur. "La situation est plus compliquée pour les gîtes de grande capacité pouvant accueillir plus de 10 personnes. Là, le taux d’occupation n’est que de 50 %."