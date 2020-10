La pizza se déguste, mais aujourd’hui, elle n’a plus le même goût pour les restaurateurs du pays. Les avis suivent, en majorité, la même direction : les affaires ne sont pas bonnes. Confinement ou pas, les commandes ont baissé.

A Bastogne, St-Hubert ou Bertrix, c’est pareil. « Je suis comme beaucoup de mes confrères : dépité ! Aujourd’hui, je peine à atteindre 5% de notre chiffre d’affaires mensuel. Les gens ont peur, c’est la phobie d’attraper le virus qui les paralysent. Ils voient le covid partout, ils n’osent plus trop s’aventurer dans les restaurants. Il y donc a un manque à gagner important. C’est désolant : cette semaine, les recettes pour nos 7 établissements ne dépassent pas un total 1 000 euros. Et les livraisons à domicile ne peuvent pas sauver les apparences », commente par exemple, René Collin, un patron dépité qi possède plusieurs enseignes dans la région de Libramont/Bertrix ou encore Neufchâteau. Les nouvelles mesures prises ce vendredi par le CNS (Conseil National de Sécurité) ne vont pas le rassurer. Notamment celles concernant le secteur sportif. « On livrait encore les clubs sportifs, mais comme ils ne peuvent plus jouer…Les commandes risquent de diminuer. »

Conséquence ? Il pense à fermer plusieurs établissements. « Sur les 7 restaurants, on devra sans doute en fermer 6, pour centraliser le tout sur un seul site. Actuellement, on compte 35 personnes en chômage économique. On va finir par se confiner, seuls, et laisser passer la tempête. On ne peut pas ouvrir dans pareilles conditions. Je ne suis pas le seul dans le cas. D’autres patrons de pizzerias pensent aussi à mettre provisoirement la clé sous le paillasson si cela ne s’arrange pas », conclut-il. A noter qu’il a introduit un recours devant le Conseil d’Etat pour protester contre les fermetures de l’Horeca. Via le CIMS, qui rassemble les secteurs impactés par la fermeture de l’Horeca, René Collin est venu se greffer au collectif dans leurs démarches. Fait surprenant, il est actuellement…le seul à l’avoir fait dans la Province de Luxembourg.