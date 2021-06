Marc Coucke était à Durbuy mercredi pour présenter les projets qu’il développe avec son associé Bart Maerten via leur société la Petite Merveille. Parmi ceux-ci, un bâtiment à 7 millions d’euros dédié au divertissement indoor. On y retrouve un Fast-Tag, sorte de parc aventure interactif mâtiné de chasse aux trésors, un bowling, ou encore un laser-game. "Le but est de faire du tourisme tout au long de l’année. Avec ce bâtiment, nous pourrons accueillir jusqu’à 2.000 personnes en intérieur."