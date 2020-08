À Arlon, quelques résidents du home de la Knippchen et leur famille ne sont pas satisfaits. Jusqu’au 31 août, plus personne n’est autorisé à sortir du home. Les visites sont limitées et plus strictes qu’avant. La direction applique les directives liées à la crise liée au Covid-19.

Pour les familles, cette mesure est difficile à vivre. "Je comprends bien les mesures liées au virus, mais enfermer nos parents durant un mois, c’est les tuer socialement parlant ! D’habitude, ils peuvent sortir, aller faire leurs courses ou manger au restaurant. Terminé. Plus de balade pour personne. Elles sont interdites. Je peux vous dire que je ne suis pas le seul à gronder, surtout avec la canicule qui s’annonce ce mois-ci", commente Jean-Marie, qui ne pourra voir ses proches que derrière un parloir et de façon limitée. Il demande un assouplissement.