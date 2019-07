Même sur les tronçons navigables, le débit de l’eau est à la limite du praticable.

C’est le même refrain depuis plusieurs étés. Plusieurs cours d’eau sont fermés à la circulation des kayaks en provinces du Luxembourg, Liège et Namur. L’interdiction touche actuellement l’ensemble de l’Ourthe et du Virouin, ainsi qu’une partie de la Semois. Mais elle pourrait se généraliser à l’ensemble des rivières si les prévisions météorologiques venaient à se confirmer. "On annonce des précipitations, mais en quantité trop faible pour faire remonter le niveau de l’eau. Tout justes les pluies vont-elle permettre de ralentir la diminution du débit", observe Emmanuel Gennart, du SPW Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement. Le même phénomène s’était déjà produit en 2017 et 2018.

"Trois années d’affilé, c’est exceptionnel. Il y a deux ans, la sécheresse avait frappé particulièrement tôt, aux alentours de la mi-juin. 2018 a surtout été marqué par l’ampleur du phénomène. Cette année, on se situe entre les deux. La moitié des cours d’eau sont déjà fermés. Le deuxième tronçon de l’Ourthe l’est aujourd’hui. Le premier l’est depuis environ un mois. Et ça va suivre au rythme des précipitations quasi nulles annoncées pour les prochains jours. » Force est de constater que l’assèchement des rivières s’est intensifié ces dernières années. « Les sécheresses sont de plus en plus importantes. Sur les 10 dernières années, les trois étés les plus secs sont ceux des trois dernières années."

De nombreux vacanciers seront probablement tentés à l’idée de se précipiter sur les dernières rivières navigables avant qu’elles ne ferment. Mais les spécialistes le leur déconseillent. "Je crains que l’affluence des gens dans les rivières n’occasionne plus de dégâts qu’autre chose", poursuit Emmanuel Gennart. "Les cours d’eau sont peut-être ouverts, mais il n’y a quasi plus d’eau. La navigabilité est difficile et les kayakistes devront régulièrement sortir de leurs embarcations. Non seulement ils n’en retireront aucun plaisir, mais en plus, on piétine les fonds qui constituent des habitats aquatiques pour nombre de plantes et d’animaux."