Le port du masque de même que la désinfection des mains à l’entrée sont obligatoires

Les visites seront à nouveau autorisées, dès ce mardi 2 juin, dans les hôpitaux de Vivalia. La situation et l’évolution de la pandémie du Covid-19 permettent, en effet, cette reprise sous conditions comme l’ont décidé les cellules de crise transversale et locale de l’intercommunale de soins de santé.

Concrètement, afin de garantir la sécurité des patients et celle des visiteurs, différentes conditions de visite sont à respecter.

Une visite par jour est autorisée, pour une durée de 30 minutes maximum. Le port du masque (toute personne de + 12 ans), de même que la désinfection des mains dès l'entrée de l'hôpital et à l'entrée de la chambre sont obligatoires.

Il est demandé aux visiteurs de respecter la distanciation sociale, de rester dans la chambre et d’éviter les trajets inutiles, de quitter l'hôpital après la visite sans en faire d'autres et de se présenter au bureau des infirmières pour signaler sa présence et avoir l’accord pour la visite

L’accès est évidemment interdit en cas de symptômes tels que hyperthermie, toux, perte du goût, perte de l’odorat, etc. Les fleurs, bibelots ou autres objets sont interdits. Dans les chambres à quatre lits, les visites simultanées pour les patients sont interdites.

Précisions que les visites restent interdites dans les unités de soins Covid et Covid suspect. Certains services comme la maternité, la pédiatrie, les soins intensifs (…) prévoient des conditions particulières. Elles sont disponibles sur le site internet https://www.vivalia.be/actualite/reprise-des-visites-dans-les-hopitaux-de-vivalia

Outre l’affichage qui sera disposé dans les hôpitaux, un folder explicatif de ces mesures sera distribué aux visiteurs, dès ce mardi matin, dans les différents hôpitaux.