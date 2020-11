Ils s’appellent Claudine, Marie-Claude, Jean-Marie ou encore Pierre… Ils ne souhaitent pas que leurs noms de famille soient dévoilés. "Pourquoi ? Pour ne pas qu’on vienne sonner trop souvent à notre porte", explique Claudine, sourire aux lèvres. La raison est simple à comprendre : il faut limiter les contacts entre les personnes. Dès lors, chacun doit rester chez soi ! Seuls un téléphone… et du temps libre suffisent.

Qui sont-ils ? Des bénévoles de plus de 60 ans qui reçoivent chaque jour des appels de personnes qui ont besoin de réconfort ou d’aide en cette période compliquée. "J’ai eu une carrière dans le secteur social. Je me devais de faire partie de cette opération. On se rend compte que le virus touche toutes les classes sociales, il ne fait pas de distinction. On sent que le citoyen a peur, qu’il craint pour sa santé. D’une manière générale, ce sentiment anxiogène généralisé n’aide pas les personnes qui sont déjà isolées en temps normal. Elles cherchent et elles trouvent un moment de réconfort. On parle de tout et de rien. Ça passe le temps", dit-elle.

Téléphone Solidaire, c’est le nom donné à cette initiative relancée conjointement par la Commune de Virton et l’association Solidarité Virton.

"On relance la démarche, après l’avoir déjà réalisée entre mars et mai. Durant cette période, nous avions enregistré de milliers d’appels. On nous posait surtout des questions concernant les masques. Comment les obtenir, protègent-ils, etc. ?", rappelle-t-elle.

Avant l’été, l’opération s’est ensuite interrompue, car la situation sanitaire s’est améliorée. Elle redémarre cette semaine. Un service de livraisons des courses est également disponible. "Comment aider les gens qui sont confinés ou mis en quarantaine ? En allant faire les courses à leur place. Un bénévole prend la commande, va au magasin puis livre sur le pas de la porte. On essaye de limiter au maximum les contacts. Les gens remboursent ensuite via un numéro de compte", termine Pierre, qui effectue au moins deux courses par jour depuis le début de la semaine.

Virton solidaire : Claudine : 063/57.62.04. Marie-Claude : 0498/28.58.62. Pierre : 0495/73.99.05. Jean-Louis : 063/40.39.62