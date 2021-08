La première phase du chantier se déroulera du jeudi 26 août au lundi 30 août. Sur la N40, de Namur vers Arlon, entre le giratoire « Galaxia » et l’échangeur n°24 « Transinne » de l’E411/A4 (compris), la circulation sera régulée par des feux de signalisation. Les usagers circulant sur l’E411/A4 en provenance de Namur ne pourrons plus emprunter la bretelle de sortie n°24 « Transinne ». Ils seront déviés via l’échangeur n°23 « Tellin ».

La deuxième phase se déroulera du lundi 30 août au vendredi 3 septembre. La N40 sera fermée à la circulation entre l’échangeur n°24 « Transinne » de l’autoroute E411/A4 (non compris) et le giratoire de Transinne. Les usagers seront invités à suivre les déviations locales mises en place via Maissin et Libin.

La fin du chantier est prévue pour le 3 septembre, sous réserves des conditions météorologiques. Ce chantier représente un budget de 245.000 euros financé par la SOFICO, maître d’ouvrage. Il sera réalisé en collaboration avec son partenaire technique : le SPW Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre. C’est la société Les Enrobés de Gerny qui a été désignée par marché public pour l’exécution de ces travaux.