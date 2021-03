Le CPAS de Libramont-Chevigny ouvre sa toute nouvelle crèche au sein de ses bâtiments ce lundi matin. Ce nouveau service aux citoyens de la commune de Libramont-Chevigny a une capacité de 14 enfants. On rappelle que les travaux ont commencé en novembre 2020 et ont pris il y a une quinzaine de jours. Le travail de peinture et d’aménagement a été entièrement réalisé par les ouvriers communaux. Libr’Arsouilles remplace le système d’accueil « Halte-Accueil » qui ne répondait plus aux besoins des parents. Ce projet de crèche, initié en 2019, répond ainsi à la réforme de l’accueil de la petite enfance de l’ONE. La crèche pourra espérer un subside, à la fin de la transition, permettant d’engager 3,5 équivalents temps plein (puéricultrices et direction). « On est une crèche familiale, une petite structure. Généralement, les parents aiment ce concept qui est une bonne transition entre le congé de maternité et les premières maternelles. On l’attendait avec impatience, cette ouverture ! Très contente, car les horaires sont mieux répartis, de 7h à 18h30. Et nous n’avons pas encore atteint nos 14 places. N’hésitez donc pas à nous contacter si vous avez besoin de nos services », explique ce lundi Nancy Jerouville, la directrice.

Contact : Président : Cédric Willay - 0478/ 609 134. Directrice Générale : Nancy Jerouville - 0495 53 34 01