Les deux hommes ont abusé de la faiblesse d’une dame de 89 ans pour cambrioler son appartement à Libramont. La victime habitait le même immeuble que la grand-mère de l’un des prévenus. Sachant qu’elle avait de l’argent, ces derniers ont fait en sorte qu’elle s’absente pour avoir le champ libre. Le petit-fils lui a demandé d’aller prier avec sa grand-mère pour le salut de sa mère malade. Une diversion dont ils ont profité pour s’introduire dans son appartement et dérober un coffre contenant plusieurs milliers d’euros. Les deux hommes doivent également répondre de divers larcins : un vol de téléphone, une escroquerie à l’encontre d’un restaurant, ou encore le vol d’un barbecue. Une affaire vite résolue. Les policiers n’ont eu qu’à suivre les cendres laissées par le barbecue sur le chemin menant au domicile du voleur.

Les deux hommes sont bien connus de la justice. Le premier traîne une quinzaine de mentions, liées à des vols pour la plupart. Le deuxième est sorti de prison en janvier dernier après avoir été condamné à deux ans d’emprisonnement. « Deux mois plus tard, il s’est retrouvé confiné », constate son avocat. « Il s’est mis à côtoyer des gens peu fréquentables sans pouvoir respecter les mesures qui lui avaient été imposées. Comme il ne pouvait plus sortir, le suivi psychiatrique est devenu difficile à mettre en œuvre. » L’avocat sollicite un sursis probatoire. Son confrère demande une peine de travail. Le parquet réclame des peines de 2 et 3 ans d’emprisonnement. Jugement le 1 er décembre.