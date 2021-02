L’Oréal Libramont, spécialisée dans la fabrication de produits et de soins des cheveux, a été labellisée ce mardi " Industrie du futur" par l’Agence du Numérique. Grâce à des investissements continus, l’usine libramontoise est devenue une référence en matière de développement durable, de nouvelles technologies, d’organisation et de formation. Il s’agit de la première entreprise du secteur de la chimie à remporter ce prix en Wallonie.

La cérémonie en ligne des Factory of the Future Awards a décerné cette année le prix de l’Industrie du futur à L’Oréal Libramont, au côté de Delhez Tôlerie. Les Factory of the Future Awards sont organisés par l’Agence du Numérique dans le cadre de Digital Wallonia. Essenscia figure parmi les 37 partenaires de cette initiative de valorisation des entreprises pionnières et exemplaires dans leurs transformations vers l’Industrie 4.0. Les usines du futur sont sélectionnées suite à un audit très pointu élaboré sur base de la méthodologie " Made Different".

""La transformation numérique a toujours été pour l’usine et le groupe L’Oréal une réelle ambition afin de maximiser la sécurité de nos collaborateurs, la qualité de nos produits et l’environnement. Recevoir ce label est une belle reconnaissance de l’expertise et de la mobilisation de nos équipes qui s’engagent au quotidien pour trouver des solutions agiles afin d’améliorer nos process et la qualité de notre service ", commente Laurent Mercenier, directeur du site de L’Oréal Libramont.

Installée depuis 1975 sur le site de Libramont, l’usine belge du groupe L’Oréal produit aujourd’hui des articles de coloration, de styling et de soin du cheveu pour le marché européen de la grande consommation. Les 400 collaborateurs de l’usine produisent chaque année 200 millions d’unités, 4400 références de produits finis sous 31 formats différents.

L’Oréal Libramont a investi depuis de nombreuses années pour améliorer ses processus de production afin de rester compétitive et fournisseuse d’emplois pour la région et être ainsi un site de référence pour le groupe. Elle a notamment installé des engins téléguidés pour le déplacement des palettes, des cobots et des applications connectées pour faciliter le travail des équipes ou encore une serre de séchage de boues pour réduire ses déchets.