Pour la 17e fois, la Fédération des entreprises de Belgique remet les Belgian Business Awards for the Environment (BBAE). Ces awards récompensent les petites et grandes entreprises belges pour leur engagement en matière de développement durable.

Lors de cette édition, dix entreprises qui contribuent à la transition vers une économie circulaire, via des pratiques, procédés et produits éco-innovants, ont été nominées. Le jury indépendant a décerné le premier prix à l’usine L’Oréal de Libramont.

Cela fait plus de 20 ans que l’usine L’Oréal de Libramont prend des initiatives pour limiter son impact sur l’environnement. Déterminée à relever ce défi, l’usine belge du groupe est devenue usine sèche en 2019. L’entièreté de l’eau nécessaire aux utilités provient d’eau recyclée en boucle sur le site. L’eau du réseau n’est utilisée que pour la fabrication des produits ou pour les besoins des collaborateurs. C’est grâce à la combinaison de deux technologies - osmose et évapo-concentration - que ce recyclage des effluents est devenu possible. En termes de volume, cette combinaison permet de recycler en moyenne 200 m³ d’eau par jour, soit 60 millions de litres par an ou l’équivalent de la consommation annuelle de 600 familles.

Les lauréats belges aux BBAE sont automatiquement nominés pour les European Business Awards for the Environment, dont la cérémonie se tiendra en novembre. Cette année est un grand cru pour la Belgique, avec 5 entreprises retenues pour la grande finale européenne : L’Oréal, DEME, Ducoop, OVO et Co2logic.