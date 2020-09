Le porte-parole des Amis du Rail vient d’annoncer que le premier train, au départ de Libramont, à destination d’Arlon et de Luxembourg, qui avait été supprimé en raison de travaux sur la ligne, circule à nouveau.

" Bonne nouvelle pour les navetteurs à destination d’Arlon/Luxembourg", souligne Michaël Jacquemin. "Le premier train au départ de Libramont à 5 h 23 et desservant Neufchâteau, Marbehan, Habay, Stockem, Viville et Arlon, circule à nouveau et permet une correspondance avec le train de 6 h 05 au départ d’Arlon pour Luxembourg. Les navetteurs peuvent ainsi rejoindre la gare de Luxembourg avant 7 h du matin."

Michaël Jacquemin signale, par ailleurs, qu’à partir du 21 septembre, durant une période de travaux, ce train sera avancé. Il partira à 5 h 07 pour arriver à Arlon à 5 h 42, permettant la correspondance avec le train de 6 h 05 au départ d’Arlon pour Luxembourg.