Ce mercredi, le chantier d’aménagement du giratoire au carrefour situé sur la N89/rue de Saint-Hubert à hauteur du zoning de Recogne entrera dans une nouvelle phase.

A la mi-journée, le nouveau giratoire sera ouvert à la circulation.

Seules les entrées et sorties vers les sociétés Sodelux et Solarec resteront à réaliser. Les usagers pourront à nouveau circuler de la N 89 vers la rue de Tibétême et vice versa.

Sur le reste de la nationale, le chantier se poursuit entre le carrefour formé avec Le Pequay et le pont du chemin de fer surplombant la nationale. Les travaux se concentreront sur les voies accueillant habituellement la circulation en direction de Recogne.

Une bande par sens reste accessible sur les voies accueillant habituellement la circulation vers Saint-Hubert et nouvellement réhabilitées. La vitesse maximale y est limitée à 30 km/h.

Ce chantier sera achevé pour la fin du mois de juin prochain. Il consiste, pour rappel, à sécuriser la zone via l’aménagement d’un giratoire, à la moderniser ainsi qu’à adapter les accès aux industries voisines.

Concrètement les travaux visent à :

· Créer un giratoire de 60 mètres de diamètre, doté de 6 entrées, au carrefour formé par la N89 avec la rue de Tibétême/N826A ;

· Aménager des accès vers différentes entreprises comme L’oréal ou Solarec (draine 300 camions par jour) ;

· Réhabiliter en réaménageant la N89 entre le rond-point et le pont du chemin de fer. L’espace de circulation sera redistribué entre deux bandes extérieures dévolues à la circulation locale et deux voies centrales réservées à du trafic de transit.

Ce chantier est réalisé en collaboration avec le partenaire technique de la Sofico : le SPW Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre. L’entreprise Daniel Pirot et Fils a été désignée par marché public pour l’exécution des travaux.