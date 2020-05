Des travaux de plus de 500.000 euros sont prévus pour relier un puits à la station de traitement

Au récent conseil communal de Libramont, de nouveaux travaux de sécurisation du réseau d’eau ont été présentés par l’échevin Bernard Jacquemin. Le projet, approuvé à l’unanimité, porte sur la création d’une canalisation de 3 650 mètres entre la station de traitement de Libramont et la tête de puits située près de la Villa des Renards, plus connue sous le nom de Renardière. Le coût des travaux est estimé à 521.222 euros.

Le renforcement de la distribution d’eau est, on le sait l’une des priorités de l’échevin des travaux. Deux nouveaux puits ont été creusés à la Villa des Renards et au lieu-dit Gerbéfé. Le premier, qui produit plus de 300 m3 d’eau par jour, alimentera le centre de Libramont. Le second, prévu pour renforcer la distribution d’eau à Recogne, atteint les 240 m3 par jour.

En 2019, lors de la 85e Foire agricole et Forestière, la commune n’aurait pu approvisionner le site en eau potable sans l’intervention de la SWDE. Des camions citerne avaient apporté, chaque jour, environ 200 m3 à la station de traitement de Libramont. De là, l’eau avait été envoyée dans les canalisations vers le champ de Foire. Au total, la station avait été ravitaillée avec environ 800 m3 pendant quatre jours.

«Le transport de l’eau par camion a un coût exorbitant : 30 euros par m3 ! », précise Bernard Jacquemin. « Dans ce contexte, nous avons décidé de faire des travaux pour raccorder nos canalisations à celles de la Société Wallonne Des Eaux. Cette prise directe permettra d’éviter le transport en camions citerne. Ces travaux seront réalisés même si la Foire agricole n’a pas lieu cette année. D’ici un mois, le raccordement devrait être opérationnel. »

L’an dernier, la commune a acheté 101 000 m3 à la SWDE. « Actuellement, il n’y a pas de pénurie. L’approvisionnement se fait grâce aux eaux de surface. Des puits ont été creusés pour nous permettre de sécuriser tout le réseau d’eau communal. Cet objectif devrait être atteint dans trois ou quatre ans », conclut l’échevin.