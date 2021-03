Le Centre IFAPME Luxembourg organise, le 22 mars, à Libramont, la première édition du concours " La Jeune Toque Wallonne ". L’occasion pour six apprenants du réseau IFAPME de montrer leurs talents culinaires devant un jury.

Ce concours a pour but de valoriser les produits du terroir et de tendre vers le zéro déchet, tout en faisant éclore les talents de la gastronomie wallonne de demain. Le centre libramontois possède d’ailleurs une solide expérience en la matière. Il a remporté le deuxième prix lors de sa participation à la semaine européenne de réduction des déchets en 2019.

Tout au long du concours, une place importante est laissée à l’initiative individuelle, à l’imagination et à l’innovation afin de valoriser la créativité et le travail des produits de qualité. Au menu ? Filet de truite et Pluma de porc labélisé PQA.

Les assiettes seront notées par un jury composé de Vincent Morel "L’eau à la Bouche" (Arlon), Franz Van De Putte, chef étoilé au "Château de Strainchamps" (Fauvillers), David Heine, membre des Jeunes Restaurateurs d’Europe, de "La Fleur de Thym" (Houffalize) ainsi que par Jean Vrijdaghs et Sébastien Hankard, chefs étoilés au "Gastronome" (Paliseul).

Au terme des différentes épreuves jalonnant ce concours, les futurs restaurateurs recevront des médailles et des titres. Le podium, composé des trois meilleurs candidats, recevra des prix supplémentaires.