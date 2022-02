Ce lundi 14 février, après une pause hivernale, les travaux reprendront sur la N89/rue de Saint-Hubert à hauteur du zoning de Recogne, modifiant les conditions habituelles de circulation. Ce chantier vise à sécuriser la zone via l’aménagement d’un giratoire, à la moderniser ainsi qu’à adapter les accès aux industries voisines. Il est organisé en plusieurs phases afin de limiter l’impact sur la circulation.

Modifications des conditions de circulation

Du 14 février jusqu’au début du mois de mai - sur la N89/rue de Saint-Hubert, entre le carrefour formé avec Le Pequay et le pont du chemin de fer surplombant la nationale :

Les usagers circuleront sur une bande dans chaque sens, du côté des voies accueillant habituellement la circulation en direction de Recogne, avec une vitesse maximale limitée à 30 km/h

Ø Pour les usagers circulant sur la N89 en provenance de Saint-Hubert, l’accès à la rue de Tibétême/zoning de Recogne ne sera plus possible via le tourne-à-gauche.

o Ils seront déviés vers la N40 afin de regagner la nationale dans l’autre sens.

Ø Pour les usagers circulant sur la rue de Tibétême, l’accès à la N89 en direction de Recogne sera impossible.

o Ils seront invités à poursuivre sur la nationale en direction de Saint-Hubert, la N89c/rue du Serpont afin de la regagner en direction de Recogne.

L’accès au zoning sera toujours assuré.

Les informations relatives à la dernière phase des travaux - portant sur la réhabilitation de la N89 entre le rond-point et le pont du chemin de fer - seront communiquées ultérieurement.

Ce chantier sera achevé pour la fin du mois de juin prochain.