Le 25 janvier prochain, le Centre IFAPME Luxembourg, implanté à Libramont, organise un marathon de cuisine. 1500 repas seront cuisinés en une journée par les apprenants en restauration. Une performance impressionnante qui se veut aussi solidaire. Tous les mets préparés seront ensuite redistribués aux plus démunis.

"Le Covid-19 affecte énormément certains secteurs, notamment celui de l’Horeca, et par conséquent aussi le moral de ses jeunes en formation", souligne les organisateurs dans un communiqué. " Le Centre IFAPME Luxembourg a donc décidé d’agir pour les soutenir, les encourager mais aussi pour les maintenir en activité professionnelle. C’est ainsi que le projet de marathon de cuisine est né, à l’initiative de Romain Gasbarre, formateur en restauration."

En plus de la pratique, le projet souhaite également valoriser le " bien manger". Ensemble, les apprenants et les formateurs mettront à l’honneur des produits de qualité, une cuisine innovante et gouteuse, sans oublier la volonté de tendre vers le zéro déchet.

"Notre Centre IFAPME Luxembourg possède d’ailleurs une solide expérience en la matière", poursuit-on. " Il a remporté le deuxième prix lors de sa participation à la semaine européenne de réduction des déchets en 2019."

Au-delà de l’aspect pédagogique, l’évènement a aussi une dimension caritative. Les 1500 repas préparés seront offerts à l’ASBL Saint-Vincent de Paul, très active dans la région. Cette association les redistribuera ensuite à des familles précarisées.