Il vend des produits italiens et fait le buzz

A Libramont, c’est "une guerre (des mots)" qui est déclarée depuis mercredi soir entre la patron de la chaîne de restaurants bien connus dans la région (La Vendetta) et l’AFSCA Libramont. "Je vous attends de pied ferme, venez me contrôler pour voir. Vous aurez des problèmes. Je ne vous laisserai pas entrer dans ma boutique. Enfin si! Une seule personne, comme le veut la loi. Ce ne sont pas des menaces en l’air!"

Voici en substance le message vidéo laissé sur les réseaux sociaux par René Collin. Un cri du coeur d’une durée de neuf minutes qui fait le buzz qui a déjà été vu /commenté des milliers de fois, en quelques heures à peine. Le patron exprime son malaise actuel et s’en prend plus particulièrement à un agent de l’AFSCA Libramont, le citant ouvertement dans sa vidéo.

"Cet agent de l’AFSCA me demande de retirer au plus vite tous les produits d’origine italienne que nous possédons dans notre boulangerie/épicerie, qui ne sont pas étiquetés avec une étiquette où aucune indication en Français n’est indiquée. C’est la loi et je ne la conteste pas. Je suis surtout en colère car je trouve que ce n’est pas le moment d’en rajouter. L’AFSCA n’est pas assez diplomate et ne devrait pas encore nous contrôler comme si on vendait des produits avariés. Le pays est « en guerre », il faut nourrir les gens. J’en ai pour 5 000 euros de stocks, cela fait environ 15 000 euros à la vente qui vont être perdus. Je perds déjà 15 000 euros par jour vu la fermeture de mes différents établissements. Cela fait une cinquantaine de personnes au chômage. Et après?", dit-il.

En pleine crise sanitaire, René Collin ne veut donc pas obtempérer. Le responsable de l’AFSCA Libramont a vu la vidéo et il réagit. Visiblement, le message n’est pas très bien passé entre les deux parties. "Nous faisons notre travail. Je trouve que tenir de tels propos mensongers et calomnieux vis-à-vis de notre travail, mais surtout, envers notre agent qui a ouvertement reçu des menaces n’est pas approprié. Nous allons d’ailleurs déposer plainte. Mr Collin ment dans la vidéo. En réalité, nous n’avons même pas contrôlé son établissement. Nous avons reçu l’information que plusieurs produits vendus à la boulangerie/épicerie n’étaient pas en ordre avec la loi belge. Un mail lui a été adressé pour qu’il se mette en conformité. Il ne veut pas obtempérer ? On fera notre travail", explique ainsi le Dr Joel Gustin.