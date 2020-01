L’application mobile BetterStreet sera bientôt proposée aux citoyens.

Libramont-Chevigny est l’une des 23 communes de la province de Luxembourg à avoir adhéré à la centrale d’achats Smart City, lancée par l’intercommunale Idelux Projets publics pour faciliter l’accès des pouvoirs publics aux solutions numériques.

Le service des Travaux libramontois proposera bientôt aux citoyens de signaler les soucis dans l’espace public via une application mobile.

"Nous avons adhéré à cette centrale d’achats avant tout pour alléger le travail administratif et raccourcir les procédures" , explique Bernard Jacquemin, échevin des Travaux. " En effet, il est possible de passer commande très rapidement. Le délai est très court entre l’envoi du bon de commande et l’attribution du marché. On ne doit plus élaborer de cahier des charges, ni gérer les procédures de marchés publics."

La commune vient de commander le logiciel BetterStreet pour remplacer le programme Atal, trop complexe à mettre en œuvre et pas assez convivial. "Nous l’avons découvert dans la commune de Libin et avons été convaincus de son utilité au quotidien ", poursuit l’échevin. "Il sera installé dans les prochaines semaines et d’abord testé par le personnel communal avant d’être ouvert aux citoyens."

L’application pourra être téléchargée sur des smartphones de type Android ou iPhone. Les citoyens pourront signaler les soucis rencontrés, comme un nid-de-poule, un dépôt sauvage d’immondices, un éclairage défectueux, un arbre sur la chaussée ou encore un avaloir bouché, en prenant une photo. Le service des Travaux centralisera les données, établira la liste des priorités et planifiera l’ensemble des interventions qu’elles soient curatives ou préventives.

Le collège communal de Libramont-Chevigny projette, par ailleurs, d’étoffer l’opération "Ma commune en poche", laquelle permet, par exemple, de connaître la date du ramassage des poubelles, et de se doter d’un e-guichet digne de ce nom. "Certains documents peuvent déjà été commandés sur le site web de la commune. Ce service sera développé dans les mois qui viennent afin de faciliter l’accès à de nombreux documents et d’alléger la charge de travail du personnel communal", conclut l’échevin Bernard Jacquemin.

Qu’elles soient petites ou grandes, rurales ou pas, toutes les communes sont concernées par les solutions Smart.

"Le dynamisme de la province de Luxembourg au niveau numérique ne fait aucun doute", souligne Benoît Muller, chef de projets chez Idelux Projets publics. "Ce dynamisme a d’ailleurs été reconnu lors de l’appel à projet Smart de la Région wallonne en 2019 puisque 21 % des subsides ont été affectés aux projets luxembourgeois. Avec les évolutions technologiques, la centrale d’achats est appelée à se renouveler, avec de nouvelles solutions."

Une nouvelle enquête sera bientôt envoyée aux communes pour identifier les solutions de la centrale d’achats Smart 2.0 avant la rédaction d’un cahier des charges par les services de l’intercommunale.

Nadia Lallemant