Les députés Mélissa Hanus et Josy Arens ont interpellé le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet, à propos de la réouverture potentielle de la ligne 163, entre Libramont et Bastogne.

Une nouvelle interpellation qui s’inscrivait dans la perspective de l’installation d’une usine de recyclage à Molinfaing.

Le ministre a rappelé qu’en 2009, l’autorisation de démontage de la ligne a été accordée par le ministre de tutelle. La ligne a été déferrée en 2011. "Dans le cadre du contrat de gestion, Infrabel est tenu de garder intacte l’assiette de cette ligne de manière à permettre la reconstruction de cette dernière si le trafic le nécessitait. Le gestionnaire d’infrastructures assume cette responsabilité et continuera à le faire à l’avenir. J’y serai évidemment attentif."

Dix ans après le démontage de la ligne, l’assiette de la voie est couverte de végétation. "Une telle opération nécessiterait, dès lors, la mise à disposition de budgets conséquents, a relevé Georges Gilkinet. La SNCB m’a communiqué qu’une é tude sur la fréquentation de la ligne de bus 163B, ligne routière partiellement financée par la SNCB depuis 1993, a bien été menée par la société ferroviaire. Celle-ci conclut à la très faible utilisation des voyageurs avec des titres de transport SNCB."

Mélissa Hanus, qui s’étonne que l’on étudie l’éventualité d’une réouverture de ligne ferroviaire sur base d’une fréquentation de bus, a demandé au ministre les résultats complets de l’étude.

Pour Josy Arens, le combat continue. Il va déposer une proposition de résolution afin de remettre en service cette ligne, essentielle en Centre Ardenne.

Michaël Jacquemin, porte-parole des Amis du rail, rappelle que l’urgence climatique démontre qu’il faut intervenir au plus vite et recentrer les budgets vers des priorités majeures. "La Belgique aurait dû proposer des projets au Feder, Interreg et à la Commission européenne. Elle doit se donner les moyens d’augmenter sa part de transport ferroviaire au détriment du trafic routier", conclut-il.

