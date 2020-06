Les Amis du Rail font le point sur les décisions relatives à la province de Luxembourg

A la suite de la présentation, ce mercredi, du plan de transport 2020-2023, en Commission Infrastructure, avec la SNCB et Infrabel, les Amis du Rail font le point sur les décisions concernant la province de Luxembourg

Ligne 42 Liège-Gouvy

" Il était prévu, à partir de décembre 2020, d’une part, de mettre en circulation un train par heure au lieu de de toutes les deux heures, avec suppression des trains P qui devaient être remplacés par ces nouveaux trains, d’autre part, de remplacer le matériel roulant par les rames Désiro (AM08), fraichement homologuées au Luxembourg ", rappelle Michaël Jacquemin, porte-parole des Amis du Rail. " Il semblerait que ce projet puisse être reporté d'un an, soit en décembre 2021. On devrait pouvoir être fixé début septembre 2020 lorsque la SNCB aura fixé un nouveau planning."

Ligne 43

" En ce qui concerne la correspondance à Marloie, cela reste une question, car on n'observe rien dans la présentation de ce mercredi. Il en est de même pour le cadencement horaire prévu le week-end. On devrait probablement connaître le même scénario que celui de la ligne 42", relève le porte-parole.

Ligne 162 (Bruxelles)-Namur-Arlon-Luxembourg

" Les délais de livraison des rames M7 ont été retardé suite à la pandémie de Covid-19, avec également des procédures d'homologation retardées. Du coup, toujours prolongation de l'utilisation du matériel vétuste avec toujours changement en gare d'Arlon", poursuit Michaël Jacquemin. "Actuellement, seulement 70% des IC Ostende-Eupen circulent avec du matériel M7 .Il y a eu 66 voitures M7 en moins livrées en 2020 et ce retard n'est pas rattrapable selon la SNCB."

"Quant aux voitures pilotes M7, celles-ci ont un retard de 6 mois, avec un impact sur les essais d'homologation. Sans compter sur le retard d'homologation en Belgique, mais également au Grand-Duché de Luxembourg. Les navetteurs n'en ont donc pas encore fini de changer de trains en gare d'Arlon. En ce qui concerne le changement de voltage de 3000 à 25 000 volts entre Hatrival et Arlon, il est reporté d'un an, suite à la faillite de la société qui avait ces travaux en charge. »

Ligne 165/167 Libramont-Virton/Athus-Arlon

"On constate une prolongation des trains le week-end entre Arlon et Virton, toutes les deux heures. Ce projet sera malheureusement reporté au 15 mai 2021, suite à des travaux de raccordements au Terminal Container d'Athus, durant la période du 20 février 2020 au 9 mai 2021.Par contre, Infrabel a signalé à la SNCB que cela resterait possible, pour autant qu'il n’y ait pas de modification sur les trains marchandises . Cela dit, il semblerait que cela ait peu d'impact."

Selon les Amis du Rail, dans l'ensemble, ce plan semble rester, presque dans sa totalité, identique à celui présenté et validé par le gouvernement fédéral en avril dernier.

" En conclusion, nous constatons une amélioration dans le sud Luxembourg, ce qui sera tout bon pour les étudiants de Virton souhaitant prendre le train direct du dimanche soir en gare d'Arlon pour Liège.Malheureusement certains points restent encore en interrogation, voir incertains...Nous avons hâte de voir la présentation du roadshow qui aura lieu fin septembre ou début octobre. Il permettra, sans doute, de lever les interrogations et incertitudes encore présentes", conclut Michaël Jacquemin.