Un centre d’accueil pour les migrants est désormais accessible à Longlier.

La semaine dernière, on apprenait que le bâtiment qui abritait l’ancienne crèche à Longlier ne resterait pas longtemps inoccupé. Un collectif citoyen (issus des villages de Léglise et de Neufchâteau) a en effet vu le jour il y a quelque temps et s’était activé pour faire rapidement avancer les choses : il s’intitule Escal. Un collectif composé d’une cinquantaine de citoyens impliqués dans l’aide d’urgence apportée aux migrants rencontrés sur le territoire des deux communes. Résultat? La commune de Neufchâteau leur a proposé mieux qu’un local pour y loger temporairement des éventuels migrants : l’ancienne crèche. Il y a de la place pour une douzaine de personnes. Le bâtiment a encore été restauré le week-end dernier par les personnes du collectif. Très prochainement, il devrait aussi y avoir une douche qui fonctionne et les sanitaires seront adaptés aux adultes. Une solution provisoire en attendant mieux pour ces gens…de passage.