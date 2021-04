"Le premier hôtel pour enfants vient d’ouvrir en Belgique" : c’est ce qu’annonce la société La Petite Merveille à Durbuy. Aménagé depuis le début des vacances dans un des bâtiments du groupe à l’entrée de la vieille ville, le Kids Hotel accueille les enfants de 8 à 15 ans pour un séjour all-inclusive de 3 à 5 jours. Repas en chambre, salle de bain privative, activités en extérieur par bulle de 10…. Le tout sous la supervision d’une équipe de 8 moniteurs.

Une façon pour la société d’adapter ses traditionnels stages de vacances au contexte sanitaire actuel. "Les jeunes vivent une période difficile", souligne Lise Maerten, manager de l’hôtel. "Nous avons naturellement pensé à un concept inédit pour qu’ils puissent se changer les idées et respirer au grand air. Durbuy est un endroit magnifique et vaste."

Ouvert depuis lundi, l’établissement compte 13 chambres d’une capacité de 2 à 4 personnes. Les enfants y reçoivent un petit-déjeuner servi sur place le matin et peuvent y emporter leur repas en take-away le soir. En journée, un large éventail d’activités extérieures s’offre à eux : accro-branche, escalade, tyrolienne, laser-game… Un programme conçu sur mesure.

"Les enfants peuvent accéder à l’intégralité des activités d’Adventure Valley sans la moindre file", poursuit Lise Maerten. "Le parc étant fermé au grand public en raison de la crise, ils l’ont pour eux tout seul."

Pour les encadrer tout au long du séjour et les accompagner à travers les attractions du parc, une équipe de 8 moniteurs testés par un médecin avant leur arrivée et muni d’un masque buccal en permanence. Le séjour s’étale sur 3 ou 5 jours pendant les vacances de Pâques. L’hôtel restera ensuite ouvert les week-ends jusqu’au 27 juin. Les responsables envisagent d’ores et déjà la possibilité de prolonger l’expérience pendant les vacances estivales. "Il faudra voir en fonction de l’évolution de la réglementation Covid", poursuit la manager de l’hôtel. "Si les activités en plus grand nombre sont à nouveau autorisées, nous devrons peut-être réaffecter le bâtiment aux stages traditionnels."