Chaque année, l’intercommunale Idélux organise, en collaboration avec ELA, une association européenne qui lutte contre les leucodystrophies , un jogging au profit des enfants atteints de cette maladie.

Elle vient d’annoncer, via un communiqué, que le Skysona, le premier traitement innovant contre l’Adrénoleucodystrophie cérébrale (ALDc) ne sera pas commercialisé en Europe. Le laboratoire Bluebird Bio qui devait le produire a, en effet, décidé de quitter l’Europe.

" L’ ALDc est une maladie génétique rare redoutable qui frappe majoritairement les enfants avant 10 ans et détruit en quelques mois le système nerveux central, précise l’association ELA. Un enfant jusque-là bien portant perd progressivement toutes ses fonctions : vue, ouïe, locomotion, parole, mémoire. Seul espoir de survie : intervenir avant l’apparition des 1ers symptômes en dépistant et en traitant les enfants au plus vite. Or si un traitement existe, il n’est pas accessible."

Depuis 1992, ELA porte la recherche sur l’ALDc. "Nous étions fiers d’annoncer en juillet 2021 l’autorisation par l’Agence Européenne du Médicament de la mise sur le marché d’un 1er traitement innovant. En 2022, coup de massue : le laboratoire quitte l’Europe. Le traitement ne sera pas distribué. Alors que l’autorisation de mise sur le marché est habituellement l’étape décisive pour la mise à disposition du traitement aux patients, le Skysona n’est toujours pas distribué en Europe."

Pourquoi le laboratoire concerné a- t-il fermé tous ses bureaux. " À ce jour, nous n’avons aucune explication ni du laboratoire ni de l’Agence du Médicament. Le prix est-il en cause ? Ce type de traitement coûte cher, car son développement prend beaucoup de temps (15 ans depuis le 1er enfant traité) et les investissements des biotech sont risqués. Mais il ne s’agit pas ici d’un médicament à prendre à vie, une seule prise suffit !"

L’association demande aux autorités de la santé et au laboratoire de reprendre au plus vite les négociations pour débloquer la situation et soigner enfin les enfants malades.