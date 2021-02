Jeudi, le tribunal correctionnel de Neufchâteau a condamné un père et une mère de famille à respectivement 10 et 8 mois de prison pour coups et blessures sur leurs propres enfants. Malgré l’ouverture d’un dossier au Service d’Aide à la Jeunesse dès 2015, ce n’est qu’en 2017 que la justice s’était saisie de l’affaire, suite aux dénonciations formulées par les enfants auprès d’une institutrice.

Le père aurait tabassé son fils parce qu’il ne parvenait pas à faire ses chaussures. Entendus dans le cadre d’auditions vidéo-filmées, les enfants multiplient les accusations de violence. Dont certaines à coups de tue-mouche électrique et de brosse. Accusations que les parents contestent - hormis l’une ou l’autre claque - et que la défense demande de prendre avec précaution.

"Le tribunal n’aperçoit pas la raison pour laquelle ces enfants, qui n’ont pas pu se concerter, qui ne savaient pas pourquoi ils allaient être entendus et qui pour certains sont en conflit fréquemment, auraient menti sur l’existence de violences parentales à leur égard", peut-on lire dans le jugement prononcé jeudi.

Le tribunal a toutefois accordé le sursis probatoire aux parents, tenant compte de l’ancienneté des faits et de la sanction infligée via le placement des enfants.

N.P.