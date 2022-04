Au récent conseil communal de Manhay, sur proposition de l’échevin Claudy Huet, décision a été prise, à l’unanimité, d’acquérir des moyens de vidéosurveillance dans le cadre d’un appel à projet. Le montant global du marché estimé à 15 760, 25 euros sera subsidié à hauteur de 5 000 euros.

A l’achat de 10 caméras et de boîtiers anti-vandale s’ajoute l’acquisition de 15 poteaux et de signalétiques avec l’objectif d’éviter les dépôts sauvages. La carte des localisations retenues sera diffusée dans le bulletin communal. Aux endroits retenus, des panneaux annonceront aux passants qu’ils sont filmés.

Le collège a proposé, par ailleurs, de répondre à un autre appel à projet – "Rénovation énergétique des infrastructures sportives" - pour rénover, voire reconstruire, avec 70 % de subside, le bâtiment du ski et du foot à Odeigne et à confier à un bureau d’étude l’audit énergétique pour un montant de 12 000 euros hors TVA. La rénovation est estimée à 420 000 euros. A la question de Pascal Daulne sur ce qui sera fait si le subside n’est pas attribué, le bourgmestre a répondu que les travaux prioritaires seront réalisés sur fond propre.

Toujours au rayon rénovation et d’une voix unanime, le conseil a approuvé les conditions et le mode de passation du marché de la rénovation du presbytère de Vaux-Chavanne. Le marché est divisé en deux lots : 341 592, 63 euros pour le gros œuvre, les finitions et les abords, et 46 930, 44 euros pour l’électricité. Le montant global s’élève à 408 042, 97 euros. Le bourgmestre a précisé que le presbytère sera divisé en deux avec, d’une part, le logement pour le prêtre, d’autre part, la partie publique pour les fabriques d’église, l’unité pastorale et les archives des fabriques.

Quant à la mise en valeur du char Panther de Grandmenil, le bourgmestre a annoncé que les discussions étaient toujours en cours avec l’armée pour obtenir une aide pour rénover le char. Une demande de subvention de 60 % , voire 80 %, en matière d’équipement touristique va être introduite auprès du Commissariat Général au tourisme. L’ensemble des travaux, rénovation comprise, est estimé à 508 254, 35 euros. Pascal Daulne a regretté l’absence de devis dans le dossier. "Je suis favorable à ce projet mais je m’abstiendrai car ce dossier est trop nébuleux", a-t-il ajouté.

Surpris lui aussi par la hauteur de la dépense, Robert Wuidar a suggéré que le collège affecte plutôt cet argent à des projets sociaux. " Ne devrait-on pas penser à l’avenir ? a-t-il lancé. La vie devient de plus en plus difficile. Je ne vois pas l’utilité de dépenser ainsi des centaines de milliers d’euros." Le bourgmestre a répondu que si le char n’est pas rénové, dans dix ans, il n’est plus là. Au vote, 7 voix pour et 6 abstentions.