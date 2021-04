Geoffrey Huet, premier échevin à Manhay, vient d’annoncer qu’il maintenait sa démission. Une annonce qui fait suite à celle de l’échevin Patrick Loos, lui aussi démissionnaire.

Ces deux démissions ainsi que celle du bourgmestre Marc Generet sont inscrites à l’ordre du jour du prochain conseil communal programmé le mercredi 21 avril.

" Nous voici bel et bien face à trois démissions", souligne Geoffrey Huet. " Il faut maintenant qu’on parle avec l’équipe afin d’envisager la suite, que chacun prenne ses responsabilités et qu’ensemble on arrive à retrouver de la sérénité pour Manhay."

Patrick Loos et Geoffret Huet continueront à siéger, comme conseiller, au conseil communal. " Nous restons dans l’équipe et voulons le meilleur pour Manhay et ce rapidement, c’est ce que les gens attendent de nous."