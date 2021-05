L’ONG propose aux visiteurs d’attacher leurs lacets bleus et de rejoindre le mouvement

Handicap International relance sa campagne " We Move Together", plus connue sous le nom des" lacets bleus", du 19 mai au 30 juin. L’objectif ? Sensibiliser le public à l’importance des soins de réadaptation pour les personnes en situation de handicap.

Cette sensibilisation se déroule dans le cadre de 14 marches proposées à travers des zones urbaines et naturelles en collaboration avec des partenaires locaux. Ceux qui le souhaitent peuvent commander gratuitement les lacets bleus, le symbole de la campagne.

En province de Luxembourg, le choix s’est porté sur le parc Chlorophylle situé à Dochamps dans la commune de Manhay. " Nous proposons aux personnes qui veulent soutenir cette action de suivre l’itinéraire balisé de 4 km", précise Marie Manguette, directrice de Chlorophylle. "Des questions relatives aux actions menées par l’ONG sont posées tout au long du parcours."

Un tarif réduit est proposé aux visiteurs qui marchent pour la bonne cause : 6,80 euros (au lieu de 8,50 euros) pour un adulte et 5,60 euros (au lieu de 6,50 euros) pour un enfant. Plus d’infos : 084/ 378 774