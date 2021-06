Dans la cour principale du château de Bouillon, sur ce mur intérieur d’une trentaine de mètres, défile une fresque vidéo relatant les différentes périodes du château. Le spectacle « son et lumière » est impressionnant, un vrai régal pour les yeux. On appelle cette technique de projection du « mapping-vidéo ».

C’est une société française, de la région de Lyon, qui a remporté le marché et qui a réalisé cette vidéo d’une durée de 25 minutes. « Par un procédé de photogrammétrie, nous avons fait un modèle 3D. Grâce à ce modèle, on peut commencer à faire des effets spéciaux, des décors et intégrer dans ces décors des choses réelles. Comme un cerf par exemple, des poissons ou un hibou », explique Christian Sales, de la société CS PROD. Monteur en scène, compositeur bien connu en Europe pour ce type de réalisation, notre homme a également demandé à Morgan Freeman, du moins sa voix française (NDLR : Benoît Allemane) d’accompagner le spectateur dans ce périple bouillonnais. Deux ans après avoir lancé l’idée de disposer d’un mapping-vidéo au château, la commune peut se féliciter du résultat.

Ce projet, qui a coûté entre 1,1 et 1,2 millions d’euros, en grande partie subsidié par la Province du Luxembourg et le CGT (Commissariat Général au Tourisme), peut rapidement être amorti. « Ce spectacle est payant, les retombées économiques devraient être importantes. Cela ne va pas coûter aux citoyens. Les touristes devront nous apporter cette finance », enchaîne Aurélie Pochet, échevine du Tourisme. Pour aider l’auteur de projet, des bénévoles, des historiens, professeurs d’école, etc…ont été mis à contribution à Bouillon ces douze derniers mois. Un travail de recherche minutieux, où le passé de la Ville et du château ont été décortiqués par ces passionnés. C’est aussi grâce à eux que vous pourrez voir les périodes marquantes du château, au fil des siècles. « Je ne suis qu’un petit rouage dans ce comité de pilotage. De mon côté, j’ai dû rechercher des documents historiques dans les archives de la ville, et fournir par exemple, un exemplaire du sceau du couvent des Sépulcrines. La particularité ? Il n’y avait qu’un seul document dans les archives où on pouvait trouver ce fameux sceau », explique Roger Nicolas, aujourd’hui retraité et bénévole historien.

Avec ce nouvel outil touristique, Bouillon frappe fort. En Belgique, ce spectacle est unique. Dans les pays limitrophes, on ne possède pas non plus ce type de projection dans les principales villes touristiques situées à moins de 200Kms de là. « Faire de Bouillon un pôle de référence médiéval, c’est notre objectif ! Ce mapping-vidéo n’est que la concrétisation d’une première phase. La suite ? Nous allons bientôt commencer la rénovation de l’Archéoscope », conclut l’échevine. A noter que ce spectacle sera proposé à partir du mois de juillet. Il sera donc payant, en obtenant un City Pass. Par contre, des projections similaires, avec des histoires différentes et d’une durée plus courte (environ 5-7 minutes) seront, quant à elles, gratuites et visibles en soirée quelques jours par semaine. On parle ici de 5 lieux situés à proximité du château : le pont de Cordemois ; le Passage ; Les petits escaliers ; L’Archéoscope et le Musée Ducal.