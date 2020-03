Les migrants vont devoir se loger ailleurs.

Cette initiative citoyenne avait fait parler d’elle dans la commune. C’est finalement en janvier dernier que le centre d’accueil de Marbehan avait ouvert ses portes. Un succès pour ces bénévoles, car avec une capacité d’accueil comprise entre 6 et 15 personnes, le lieu affichait presque toujours complet chaque soir, en semaine.

« Mais il est fermé depuis vendredi, suite à la décision du gouvernement Fédéral, Coronavirus oblige. Nous en avons informé les migrants. Une information en plusieurs langues a été faite et leur a été ensuite communiquée. Ils comprennent la situation. Les relations entre les bénévoles et eux se passaient bien, mais nous n’avons pas le choix », déclare Fabienne Zevenne, du CPAS local. Une décision incomprise pour certains…compréhensible pour d’autres. « C’est normal. On ferme les frontières et on devrait laisser les migrants se déplacer comme ils veulent. Non, il fallait faire quelque chose et je suis content », estime un riverain.