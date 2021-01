102 des 111 résidents de la Maison de repos et de soins Libert du CPAS de Marche-en-Famenne ont reçu le vaccin contre le coronavirus ce jeudi matin, indique la ville de Marche-en-Famenne. Le rappel s’effectuera dans 21 jours. L’institution figure parmi les premières maisons de repos sélectionnées en province de Luxembourg pour la vaccination.

« Malgré la précipitation et le délai très court laissé par l’AViQ pour nous permettre de contacter et connaître les intentions des familles des résidents, nous avons pu répondre rapidement aux différentes questions que se posaient légitimement les familles », souligne le directeur de la maison de repos, François Marchal. « Ce chiffre confirme qu’il y avait une réelle attente. Cela devient très long tant pour nos résidents que pour notre personnel, même si nous mettons tout en oeuvre pour rendre cette période plus supportable. »

Pour ce qui est du personnel, la vaccination a été réalisée au même moment, mais par la médecine du travail. Le directeur indique qu’au vu du nombre insuffisant de doses reçues pour l’ensemble de la maison de repos, il a été décidé « de vacciner, au sein du personnel, les personnes les plus à risques, tous services confondus. Nous poursuivrons, pour le personnel, lors de la deuxième campagne qui est elle aussi prévue dans 21 jours ». Une séance d’information sera également organisée en interne tout prochainement pour sensibiliser au vaccin.

Le médecin coordinateur de la maison de repos, le Docteur Guy Delrée, confie : " C’est un grand soulagement. Les aînés sont les plus fragiles et voir qu’ils répondent massivement de manière favorable est très encourageant : une leçon de sagesse et de clairvoyance. Ils nous montrent le chemin et savent de quoi ils parlent ». Le docteur rappelle qu’au-delà des dégâts économiques, ce sont les résidents des maisons de repos qui ont subi les effets les plus négatifs de la crise sanitaire : décès, isolement, absence de contacts avec les familles… « Cela va faire baisser la pression dans les homes et donc dans les hôpitaux également », précise Guy Delrée.

Cette vaccination est aussi accueillie avec soulagement par le président du CPAS de Marche-en-Famenne, Gaëtan Salpéteur. « Tout n’est pas encore terminé bien évidemment, mais la vaccination est pour moi synonyme d’espoir. L’espoir d’une délivrance proche pour nos résidents et d’un retour progressif à certaines libertés », dit-il. « L’épidémie a obligé la maison de repos à se réorganiser et à réorganiser au quotidien la manière de vivre de nos ainés. Nous devons prendre des décisions pour protéger nos ainés et dans le même temps nous sommes bien conscients des privations qui sont les leurs depuis le premier jour de cette crise sanitaire sans précédent pour notre génération. »