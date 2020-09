En juin dernier, la ville de Marche modifiait le sens de circulation autour de la Place aux Foires dans le cadre de son plan de relance économique. Objectif : permettre aux établissements du secteur Horeca d’étendre leurs terrasses en convertissant les voies latérales de la place en zones piétonnes.

La période estivale terminée, le dispositif sera bien levé. « Pour le Collège communal, il s’agit d’une première expérience positive, qui a offert une autre convivialité à l’ensemble de la Place aux Foires et a entraîné une circulation plus apaisée des véhicules », constate la ville par voie de communiqué. La possibilité de renouveler le dispositif au printemps 2021 sera étudiée prochainement en concertation avec les commerçants et les représentants de l’Horeca. « La mobilité de la Place aux Foires sera également intégrée dans le Plan communal de mobilité, qui est en cours d’élaboration », poursuit la ville. « En attendant, les sens de circulation classiques seront rétablis le 1er octobre. Le Collège communal invite les automobilistes, les riverains et les piétons à la vigilance, le temps que chacun puisse retrouver ses habitudes. »