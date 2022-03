Une organisation de Tribal Souk et de la Fête des Artistes et artisans de Chassepierre

La marche des philosophes sillonnera la Gaume du 26 mars au 6 avril, pour la sixième année consécutive. Ce projet, porté par le centre d’expression et de créativité Tribal Souk et l’ASBL Fête des Artistes et Artisans de Chassepierre est rendu possible grâce à des partenaires financiers, comme la Province, et au partenariat de près d’une quinzaine d’acteurs culturels et privés de la région : chacun accueille pour un soir la compagnie, ses artistes et son spectacle.

La compagnie La Lanterne Rouge sillonnera les chemins de Gaume. Elle proposera " Rêvons ensemble", un projet de création qui croise leurs recherches et approches au sujet des rêves. L’ethnographie rencontre l’art visuel, la performance et la mise en scène en engageant le public à participer à une expérience de partage onirique.

" Au fur et à mesure des éditions, nous avons constaté un intérêt grandissant du public pour la marche en elle-même, explique l’équipe organisatrice. Vivre avec les artistes ces moments privilégiés de retour à la nature, faire découvrir leur région, prendre le temps de la marche pour échanger et se rencontrer. Pour favoriser ces moments, nous mettons en place cette année un système de navette entre les points de départ et d’arrivée des marcheurs tous les jours."

Pour la marche, rendez-vous à 10h devant l’église du village du spectacle de la veille. Réservations obligatoires en ligne sur http://www.marche-philosophes-gaume.be/

Voici les dates et les lieux où les spectacles seront présentés :

Samedi 26 mars - Martué – La Gaumette, 42 Martué

Dimanche 27 mars - Chiny - Gâche Warache, 46 rue de la Fontanelle

Lundi 28 mars - Orsinfaing - Ferme de la Civanne, 284 à la Civanne

Mardi 29 mars - Fratin - Tribal Souk, 15 rue du Magenot

Mercredi 30 mars – Saint-Léger – Chez Christine Henry, 14 rue du Chaufour

Jeudi 31 mars – Virton – Balaclava, 2 rue Charles Magnette

Vendredi 1 avril - Lamorteau - Le Pied en Coulisses, 10 rue d'Harnoncourt

Samedi 2 avril - Avioth - Centre de Partage, 1 ruelle du Moulin

Dimanche 3 avril – Villers-Devant-Orval – Chez Christine Duphénieux, Espace Val d’Or, Rue de Margny, 11

Mardi 5 avril - Florenville - Syndicat d'Initiative, Place du Panorama

Mercredi 6 avril - Chassepierre - Maison de Pays, 5 rue de la Semois