La 17e édition de Municipalia, le salon des mandataires, a tenu toutes ses promesses et a attiré 10.271 visiteurs à la recherche de contacts, d’informations et d’innovations technologiques.

Durant deux jours, ils ont pu aller à la rencontre des 403 exposants actifs dans tous les secteurs qui interviennent dans la gestion de la vie d’une commune, d’une intercommunale et, au sens plus large, dans les nombreux services rendus quotidiennement aux citoyens : mobilité, sécurité, énergie, infrastructures sportives, transition numérique, aide aux personnes, gestion de l’eau, des déchets…

Le tissu associatif était lui aussi très bien représenté au sein du Village des Associations.

En ouverture du salon s’est tenue la traditionnelle inauguration avec les discours du bourgmestre de Marche-en-Famenne, André Bouchat, ainsi que des ministres Christophe Collignon, en charge des Pouvoirs locaux, et Elio Di Rupo, ministre-président du gouvernement wallon. Parmi leurs recommandations, ceux-ci ont notamment rappelé le triple défi social, économique et écologique du Plan de relance wallon.

"Plus que jamais, Municipalia reste le rendez-vous incontournable pour la concrétisation des projets et des politiques régionales, soulignent les organisateurs. Le prochain rendez-vous est déjà fixé en 2023, les 20 et 21 avril, mais avant cette date, nous invitons les visiteurs à plonger au cœur de la dynamique Smart City à l’occasion de la prochaine édition du congrès-salon Smart City Wallonia, le mardi 4 octobre 2022 au WEX. Cet événement donnera l’impulsion pour relever les grands défis de gouvernance des villes intelligentes."