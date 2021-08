Les trois lauréats viennent des Pays-Bas, d’Espagne et du Portugal

Statues-en-Marche, l'événement emblématique organisé en plein coeur de Marche-en-Famenne, a accueilli 30 000 personnes ce week-end, dans le respect des normes sanitaires imposées.

" Pari gagné !", a réagi Cédric Monnoye, directeur du Festival. " C'est une magnifique victoire pour toute une équipe mobilisée depuis de nombreux mois et pour l'ensemble des partenaires qui lui ont fait confiance : la ville de Marche-en-Famenne et ses forces vives, la Région wallonne, la Province de Luxembourg et La Loterie Nationale."

© Philippe Renard



Un parcours 2021 de toute grande qualité aux dires d'un public conquis : 103 statues venues du monde entier pour le plus grand bonheur visuel des visiteurs. Pour le plaisir et comme à chaque fois, le public a voté et désigné les trois lauréats de cette édition particulière.

© J-M Schneider

Les résultats ? En 1ère position, "Le départ du soldat" (Portugal), en 2e position, "La statue de "L'Arbre", (Espagne) et en 3e position, " La famille des étonnés", (Pays-Bas). " Un palmarès fantastique même si nous pensons que les gagnants étaient tous parmi nous ce weekend : nos artistes, nos équipes, nos partenaires et le public !", conclut le directeur.