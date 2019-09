L’agresseur explique s’être senti menacé : « Juste une impression »

En mai dernier, la police locale de Marche-en-Famenne intervient dans l’enceinte du parc Jadot où une personne a été retrouvée en sang, sévèrement blessée. Les conséquences d’une violente altercation sur fond de trafic de stupéfiants. L’auteur des coups est actuellement poursuivi devant le tribunal correctionnel de Marche pour vol avec violence. Âgé de 20 ans, le prévenu nie le vol, mais reconnait les coups et blessures sur deux personnes. « Je me suis senti en danger », explique-t-il à l’audience, sans aucun mot d’explication sur la nature de la menace. « J’avais des choses importantes sur moi. J’ai eu une prise de panique. »

On n’en saura pas davantage sur les circonstances dans lesquelles agresseurs et victimes se sont rencontrées, si ce n’est qu’il pourrait s’agir d’une affaire de drogue qui aurait mal tourné. Le prévenu reconnait avoir porté un coup de pied au visage de la première victime, un coup de poing au visage de la seconde. Tout comme il reconnait avoir emporté leur sac pour s’en débarrasser une vingtaine de mètres plus loin. « Au moment des faits, monsieur n’avait pas de réelle intention de soustraire le sac », estime David Moinet, avocat de la défense. « Il a pris le sac car il y a vu des ciseaux qui auraient pu servir d’arme contre lui. D’autant que le sac contenait des produits stupéfiants et qu’ils y étaient toujours quand il a été retrouvé. » Du côté des parties civiles, ont reproche au prévenu sa tendance à tout minimiser, y compris la violence des coups. « Les victimes ont été passées à tabac », insiste Pierre Lenelle, avocat de la partie civile.

« Et le prévenu ne donne aucune explication quant aux menaces. Quand on lui demande si les victimes ont fait quelque-chose de concret pour qu’il se sente en danger, il répond : « non pas vraiment, c’était juste une impression ».» Le ministère public s’interroge sur cet « accès de violence » de le part d’un jeune homme pourtant inconnu de la justice. « La consommation de cannabis peut induire une modification psychique entraînant une attaque de panique et une crise de paranoïa », souligne la défense. Le prévenu n’ayant aucun antécédent, le substitut réclame e peine de travail de 180 heures. Jugement le 11 octobre.