La Ville de Marche-en-Famenne analyse le trafic à certains endroits du réseau routier communal depuis plusieurs semaines. Cette démarche s’inscrit dans la volonté du collège de lutter contre le sentiment d'insécurité lié à la vitesse. La Ville est d'ailleurs en train d'acquérir 25 radars préventifs.

Un boîtier discret est accroché le plus souvent à un poteau de signalisation. Depuis plusieurs semaines, il est déplacé par les agents du service travaux le long des axes routiers du réseau communal où la vitesse des véhicules (camion, voiture, deux roues…) pourrait poser problème. Cet analyseur de trafic acquis par la Ville est aujourd’hui un outil précieux d’aide à l‘analyse et à la décision pour des aménagements concrets.

"Le collège communal a fait de l’apaisement de certaines zones et quartiers de la commune où l’on roule trop vite une priorité. Cela s’inscrit dans une stratégie globale visant à améliorer la sécurité routière et c’est d’ailleurs un des axes du Plan communal de mobilité", indique l’échevin des Travaux et de la Mobilité, Nicolas Grégoire.

Les autorités locales sont régulièrement interpellées par des riverains, comités de quartier, qui se plaignent de vitesse trop élevée à certains endroits. « L’analyseur de trafic nous permet d’objectiver une situation entre le ressenti des habitants et les vitesses effectives relevées, et ensuite d’agir », précise l’échevin. L’appareil enregistre ainsi une série de données pour cinq types de véhicules. Parmi ces données, une valeur référence permet, en plus des dépassements excessifs ponctuels, de dire s’il existe un réel danger en fonction du statut de la voirie : sens unique, proximité d’une école…

L’analyseur, qui n’est pas un flash, peut parfois rester une semaine au même endroit et disposé de telle sorte qu’il offrira une vue complète de la problématique. Plusieurs voiries ont déjà été analysées, comme la rue de la Renaissance à Marloie, la rue du Viaduc à Marche, la rue Saint-Gobert à Hargimont... Et il y en aura d’autres dans les prochains mois. " Les résultats sont aussi transmis à la police et si l’analyseur est placé le long d’une voirie régionale, nous informons le Service public de Wallonie, qui en est le gestionnaire ", ajoute l’échevin.

Lorsqu’il s’agit du réseau communal et que les chiffres révèlent une situation de danger, le collège communal a décidé de réagir. L’exemple le plus récent est celui de la chaussée de Marenne où l’analyse a fait apparaître que de nombreux véhicules étaient en excès de vitesse. " Nous avons pris des mesures tout de suite, avec un abaissement de la limite de 70 à 50 km/h, le placement à titre d’essai de ralentisseurs, type chicane, et prochainement la pose de piquets entre la voirie et la piste cyclable pour sécuriser cette dernière. A cela viendra s’ajouter un radar préventif. Nous sommes occupés à acquérir 25 radars préventifs qui seront déployés progressivement là où c’est nécessaire", explique Nicolas Grégoire.

En fonction de la situation, plusieurs aménagements sont donc réalisables, comme les marquages au sol aussi. Ce travail ne s’opère pas seul. Les propositions sont concertées avec la zone de police Famenne-Ardenne et les membres du Conseil consultatif de la sécurité routière. " Je tiens vraiment à saluer l’implication des membres de ce Conseil présidé par le conseiller communal Samuel Dalaidenne, qui est constitué de citoyens et d’experts en sécurité routière. Cela s’intègre dans notre volonté d’associer la participation citoyenne à différentes thématiques de la vie communale", conclut-il.