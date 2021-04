Pour la deuxième année consécutive, le contexte de la fête du travail du 1er mai s’annonce particulièrement complexe. Les socialistes marchois ont trouvé des idées originales pour garder l’esprit de cette date symbolique.

"Comme beaucoup, nous ne sommes pas restés insensibles face aux difficultés rencontrées par nos commerçants, notamment", soulignent les élus PS locaux. "La solidarité fait partie de notre ADN de socialistes. C’est donc tout naturellement que nous avons souhaité leur apporter un soutien concret en mettant en vente à prix coûtant des box apéritives 100% commerces marchois pour le 1er mai."

A travers ces box, au prix de 18 euros par personne, le PS marchois propose donc en partenariat avec une douzaine de commerçants locaux de faire (re)découvrir des spécialités d’ici et d’ailleurs , des boissons et des produits artisanaux.

«"Il y a trois ans, nous avions proposé une marche gourmande en collaboration avec plusieurs restaurateurs marchois à l’occasion du 1er mai. Cette année, nous nous sommes donc adaptés à la situation sanitaire et avons souhaité élargir la liste de nos partenaires en travaillant davantage avec les commerces des villages : la fromagerie du Plateau du Gerny et la brasserie du Vieux Marbre (Aye), la ferme Noël (Verdenne), la Boucherie Kesch-Doyen et la fleuriste Rose Ô Vert (Marloie), le restaurant La Table du Moulin (Hargimont), la boulangerie Du pain sur la planche (On), l’épicerie fine italienne Carpe Diem, la boucherie Poës, le restaurant grec Le Creta, la Ferme Rob et l’apiculteur Jean Wery (Marche)."

Toute commande peut être passée jusqu’au 25 avril auprès des élus PS locaux, Valérie Bathy, Gauthier Wery, Stephan De Mul, Gaetan Salpéteur, Patrice Loly et Alain Mola. Les box seront à retirer le 1er mai prochain, entre 10h et 14h dans le respect des règles sanitaires, à la salle " Le Cupidon" au 92, rue de Bastogne à Marche-en-Famenne.