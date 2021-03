Cette action de solidarité a été menée par Philippe Courard et des élus socialistes marchois

Le 12 mars, le député-sénateur Philippe Courard et des élus PS marchois, en l’occurrence Stéphan De Mul, président du collège provincial, Gaetan Salpeteur, président du CPAS et le chef de groupe au conseil communal, Gauthier Wery, ont ensemble remis plusieurs centaines de kilos de vivres non périssables aux restos du cœur de Marche-en-Famenne.

Cette action rituelle s’inscrit chaque début d’année, depuis maintenant 6 ans, dans le cadre d’un "Apéro solidaire" organisé par l’élu hottonais et ses collègues marchois. Mesures Covid obligent, l’événement a cette année été remplacé par une "Semaine solidaire" qui, malgré les conditions difficiles, a remporté un franc succès.

Cet événement repose, comme son nom l’indique, sur le principe de solidarité. Des pralines ont cette fois-ci remplacé le verre de l’amitié traditionnellement offert à toutes celles et tous ceux qui, généreusement, viennent apporter quelques denrées non périssables au profit de la locale des restos du cœur.