Après deux reports successifs, les organisateurs du salon Horecatel ont décidé d’annuler définitivement l’édition 2021.

"Cette édition aurait dû être celle des retrouvailles et de la reprise d’un secteur d’activité durement touché par la crise Covid", expliquent-ils dans un communiqué. " Malgré le soutien de fidèles exposants et de tous les efforts et investissements consentis ces derniers mois pour garantir la tenue du salon dans des conditions acceptables, même si différentes de l'accoutumée, le WEX, organisateur du salon, en est arrivé à cette décision difficile mais qui semble être la plus raisonnable : l’annulation de l’édition prévue en septembre 2021."

Cette décision est le fruit des nombreux et constants échanges entre l’organisation et ses exposants, visiteurs et partenaires ces dernières semaines. " Force est de constater que les contraintes imposées par les mesures sanitaires générales et les protocoles spécifiquement liés aux secteurs Horeca et des foires et salons impactent fortement l’organisation de l’événement. Le maintien d’un salon de cette envergure et ce, dans des conditions optimales, tout en gardant à l’esprit les attentes des exposants et des visiteurs, relevait d’une mission impossible. Sans oublier un secteur horeca fortement touché par la crise, qui peine à se relever face à l’incertitude planant encore sur l’évolution des contaminations d’ici la fin de l’été. Face à ce constat sans appel, il était devenu difficile pour les organisateurs d’évoluer positivement vers une édition 2021, quelle que soit la forme qu’elle aurait prise."

L'équipe d’Horecatel se tourne désormais vers 2022 avec l’espoir d’une édition qui marquera réellement la reprise de tout un secteur. Le rendez-vous est annoncé du 13 au 16 mars 2022.