Le collège a marqué son accord pour autant que les prescriptions légales soient respectées

Dans le cadre des mesures de soutien au secteur Horeca, le collège communal de Marche-en-Famenne a marqué son accord sur le principe d’extension des terrasses, dans le respect de la loi et des avis émis par les services communaux et les autorités compétentes, dont la zone de police Famenne-Ardenne.

"Nous voulons nous inscrire dans la ligne directrice du Fédéral, mais encore faut-il avoir l’espace voulu et organiser cela avec pragmatisme en veillant à ce que les services de secours, par exemple, puissent toujours passer", précise le bourgmestre André Bouchat, dans un communiqué.

Pour le bas de la ville, les terrasses de la Place Roi Albert peuvent donc être étendues dans le respect des prescriptions légales, avec le réajustement aussi, en fonction des demandes, de certaines places de stationnement.

" En ce qui concerne la place aux Foires, nous avons retenu l’option préconisée par l’Horeca de la place qui ne souhaitait pas actuellement occuper le centre pour des raisons de gestion et d’organisation de leur établissement", explique Nicolas Grégoire, échevin de la Mobilité. « Les adaptations décidées leur permettront cependant de déployer leurs terrasses sur un espace plus important et d’avoir, de manière générale, une place aux Foires conviviale."

Concrètement, dès ce vendredi 12 juin, deux voiries latérales seront piétonnes et fermées à la circulation. L’Horeca ne pourra cependant pas y installer ses terrasses pour laisser le passage aux véhicules des services de secours. Cette nouvelle configuration entraînera des modifications des sens de circulation. Un des principaux changements pour les automobilistes concerne l’accès via le bas de la ville, qui sera toujours autorisé via la rue Porte Haute et le boulevard du Midi, mais la sortie de la place s’effectuera par la rue des Chasseurs Ardennais. Le sens unique de cette dernière sera donc inversé.

L’accès au parking Folon sera lui toujours possible via la Rue Neuve et l’avenue du Monument.

« Il s’agit d’un test qui fera nécessairement l’objet d’une évaluation dans les prochains jours . Le Collège communal analyse ainsi si cette proposition peut être prolongée dans le temps ou si d’autres mesures doivent être adoptées", conclut l'échevin de la mobilité.