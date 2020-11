Les travaux de réhabilitation du revêtement sur un tronçon de 3 km de la N 63 entre Marche-en-Famenne et Baillonville sont terminés depuis samedi. Les voies de circulation ont pu être libérées.

La réfection du revêtement du rond-point à l’entrée de la ville de Marche-en-Famennne, a, par contre, été reportée au printemps prochain afin de bénéficier de conditions météorologiques plus favorables. La durée du chantier ne dépassera pas trois jours.

Le rond-point sera totalement fermé à la circulation. Des déviations seront mises en place. Les usagers qui viennent de Liège (N63) et qui se dirigent vers Marche seront invités à emprunter la N929, puis la N4.

Les usagers venant du centre de Marche, de Bourdon (N86) et de la N4 qui veulent rejoindre Liège via la N63 seront invités à emprunter la N4, puis la N929. Quant à ceux qui viennent de la N4 et qui souhaitent se diriger vers Hotton, ils seront invités à circuler via le centre de Marche.

Ces travaux, financés par la Sofico représentent un budget d’environ 1 563 000 euros hors TVA. Ils sont réalisés en collaboration avec le SPW Mobilité et Infrastructures.