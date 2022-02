Le comité vient d’annoncer que la 62e édition était reportée aux 28 et 29 mai

"Les 26 et 27 février, Marche-en-Famenne aurait dû vivre au rythme de la 62e édition du carnaval de la Grosse Biesse, précise-t-il dans un communiqué. Malheureusement, la crise sanitaire ne permet pas de l’organiser dans de bonnes conditions. La Grosse biesse sera bientôt de retour puisqu’en concertation avec le collège communal, le comité a décidé de reporter les festivités aux 28 et 29 mai, en espérant que les conditions sanitaires soient plus favorables."

Le comité précise, par ailleurs, que l’esprit et la symbolique du carnaval n’en seront pas moins présents fin février. " D’ici quelques jours, chaque groupe carnavalesque aura l’occasion de décorer une vitrine d’un commerce du centre-ville. En accord avec le collège, le comité a aussi prévu deux animations en interne, l’une le samedi, l’autre le dimanche dans le respect des mesures sanitaires."