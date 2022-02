Début janvier, la commune de Marche-en-Famenne avait obtenu de la direction des cours d’eau non navigables, dont dépend la Wamme, un calendrier des travaux de curage à réaliser à On et Hargimont. Depuis, les choses ont avancé. La semaine passée, une première partie du curage a été réalisée en plusieurs endroits à Hargimont et, selon la direction, il restera à travailler, très prochainement, derrière le restaurant " La Table du Moulin".

"Le collège vient d’être informé que la firme adjudicataire continuera les travaux à On en février, mars et début avril au plus tard, en fonction du niveau de l’eau et des autorisations du DNF , précise le bourgmestre André Bouchat. " A On, le curage débutera derrière la propriété de l’ancienne régie des télégraphes et téléphones. Nous remonterons donc le cours de la rivière, avec des travaux importants, surtout lorsque la rivière longe l’arrière de certaines propriétés privées, notamment du numéro 39 au 43, rue Antiémont."

Le service Travaux a terminé le cahier des charges pour la réfection des voiries qui ont subi des dégâts. A On, il s’agit de la rue le long de la Wamme, vers la place de la Victoire et, à Hargimont, les rues de la Wamme, de la Chapelle, du Fayt, Saint-Gobert et du Moulin. Ce point sera présenté par l’échevin des Travaux, Nicolas Grégoire, au prochain conseil communal du 7 février prochain.

En ce qui concerne les ponts et passerelles, les expertises de l’auteur de projet sont à présent terminées. Les solutions techniques doivent être étudiées pour les réhabiliter, et puis lancer les travaux avec le phasage suivant : le pont de la place de la Victoire, celui du début de la rue d’Ambly, celui de la rue Saint-Gobert. Dans une deuxième phase, les passerelles (rue du Fayt-rue de la Wamme ; et sur la Hedrée) sont concernées.

Enfin, concernant l’étude sur la création de bassins d’orage, commandée par la Région wallonne, le collège multiplie les coups de fil et rendez-vous pour fixer une réunion. Cette réunion exige la présence de beaucoup d’intervenants, notamment le gestionnaire de la Wamme (Direction des cours d’eau non-navigables de la Région), l’auteur de l’étude, les communes de Marche, Nassogne et de Rochefort, et sans doute la Province également en ce qui concerne la Hedrée.