Le Marché 1900 du 15 août marchois est annulé. Longtemps suspendus à l’éventualité d’un assouplissement des mesures sanitaires, les organisateurs ont finalement décidé de retirer la prise. « Nous l’avions rêvé, nous l’avions imaginé, nous l’avions programmé, nous l’avions préparé avec des nouveautés, il était presque possible... Mais suite au Codeco de ce lundi 19 juillet, force est de constater que les mesures sanitaires mises en place ajoutées aux restrictions déjà existantes ne nous permettent plus de proposer le 15 août – Marché aux oiseaux – 2021 à Marche », annonce l’asbl XV par voie de communiqué.

« L’instauration d’un Covid Safe Ticket, des entrées payables à l’avances, des bars restreints, des services à tables, des assouplissements attendus qui ne l’ont pas été nous forçaient à une organisation avec une aide immense en main d’œuvre », ajoute l’asbl XV. « Aujourd’hui, suite aux intempéries, la mobilisation des différents acteurs, associations et artisans, est difficile et nous le comprenons bien. Quoi de plus normal que de s’occuper de sa famille, de ses proches, de ses voisins ? Continuons tous à aider les sinistrés de nos villages. » Rendez-vous est donc donné en 2022 « pour un vrai 15 août comme nous l’aimons tous ».