Les guichets de la gare de Marloie (Marche-en-Famenne) ont rouvert, après les travaux de réparation du bâtiment, ce mardi matin. Le personnel de la SNCB y accueille les voyageurs de 7 h à 10h15 en semaine et de 7h30 à 10h45 le samedi.

En novembre dernier, à la suite d’un acte de vandalisme, la gare avait été fortement endommagée, comme le rappelle Elisa Roux, porte-parole de la SNCB, dans un communiqué.

"Les dégâts occasionnés par l’incendie ont nécessité un nettoyage important de la salle d’attente et des guichets pour effacer toute trace de suie mais ont aussi engendré la fermeture des guichets durant plusieurs semaines, souligne-t-elle . Pendant ce laps de temps, la SNCB avait prévu la présence de stewards pour donner diverses informations et accompagner les personnes dans leur achat de tickets."

Elle ajoute que dès le lendemain de l’incendie en novembre, la SNCB a mené un nettoyage complet et a pu rouvrir la salle d’attente dans un temps record pour permettre aux voyageurs de patienter au chaud durant la période hivernale. Elle a aussi analysé directement les dégâts et lancé un marché de travaux afin de pouvoir rouvrir les guichets au plus vite.

Les travaux de réparation comprenaient le démontage des éléments abîmés, le remplacement des vitres, du mobilier, de circuits électriques et des installations informatiques, la pose d’un nouveau revêtement de sol, la remise à neuf des murs et plafonds des guichets, les peintures de la salle d’attente et des interventions au niveau de la façade. Plusieurs caméras ont par ailleurs aussi été installées.