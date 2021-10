Trois mois après les inondations, la Ville de Marche et l’ASBL Andage ont décidé d’unir leurs efforts pour proposer un concert caritatif, en faveur des personnes sinistrées de ces deux villages. Ce rendez-vous musical et festif se déroulera le samedi 6 novembre, à la Maison de la culture Famenne-Ardenne. En tête d’affiche, la chanteuse soprano et artiste internationale originaire de notre province, Jodie Devos.

" L’initiative revient à Andage et à son directeur, Jean-Marc Caris, et je l’en remercie, souligne le bourgmestre, André Bouchat. Ce sera vraiment un bel événement ! C’est aussi une autre manière pour nous de continuer à soutenir les personnes sinistrées, même si cette aide se poursuit avec le travail du CPAS pour le relogement." Concrètement, ce concert caritatif, dont le prix d’entrée est fixé à 25 euros, a pour but de récolter des fonds qui viendront en complément des aides déjà apportées par la Ville et le CPAS aux personnes sinistrées.

Pour rappel, près de 530 ménages ont subi ces inondations à On et Hargimont, avec des dégâts parfois très conséquents. Le concert a donc aussi pour vocation d’être un moment de respiration et la Ville offre d’ailleurs un certain nombre de places aux sinistrés qui ont été les plus touchés. " Cette soirée culturelle sera fabuleuse puisque nous aurons les grands airs d’opéra avec Jodie Devos et, en première partie, le mariage de l’accordéon de Michel Lambert et du piano de Valentine Liégeois, deux artistes marchois", précise André Bouchat.

Pour l’ASBL Andage, qui répond aux besoins de personnes en situation de handicap en province de Luxembourg et à l’origine de cette soirée, c’est une manière de s’inscrire dans la continuité de l’aide apportée aux sinistrés. Dès le 15 juillet, différents membres du personnel d’Andage se sont portés volontaires afin d’apporter un soutien aux personnes ayant subi des dégâts. A titre d’exemple, le siège social d’Andage accueille depuis début août une famille qui a été complètement sinistrée.

Infos : www.marche.be et www.andage.be