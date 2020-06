Après analyse des conséquences de la crise sur le tissu économique, social, culturel et scolaire de la commune, la Commission a adopté à l’unanimité un plan qui vise à soutenir et relancer à court et moyen terme l’activité. Ce plan pourra être ajusté, voire renforcé, notamment en matière d’aide au secteur culturel, et au vu de difficultés nouvelles qui pourraient apparaître. La mise en application (dates, etc.) et les dispositions pratiques seront annoncées dans les meilleurs délais. Ce plan fera l’objet d’une approbation au Conseil communal du 15 juin.

Octroi de chèques locaux : D’une valeur de 50 euros pour remercier l’implication du personnel soignant de première ligne (personnel de l’Hôpital Princesse Paola, de la Zone de secours, des maisons de repos, médecins généralistes, infirmières et aides-soignantes à domicile…). D’une valeur de 30 euros par ménage : le coût de la vie ayant augmenté pendant la période du coronavirus. D’une valeur de 50 euros, dans un esprit social, pour aider les chômeurs (ayant 15 jours de chômage indemnisés au minimum et n’ayant pas bénéficié d’un complément de salaire de son entreprise, entre le 1er mars et le 30 juin,) et les minimexés domiciliés sur le territoire de la commune. Ces chèques locaux pourront être cumulatifs, si un citoyen se retrouve dans plus d’un cas de figure.

Soutien et prêt aux indépendants, TPE et PME confrontés à la crise : 6.000 euros sont prévus pour soulager les trésoreries, à certaines conditions, en complément notamment du prêt de 10.000 euros d’Idélux Finances. Un coaching gratuit avec l’aide de la Chambre de commerce et d’industrie du Luxembourg belge, membre ou pas de la CCILB est prévu.

Commerce et Horeca :

Stationnement en centre-ville (horodateurs) :

Gratuité jusqu’au 15 septembre.

Taxe sur les nuitées :

Exonération du 1er avril jusqu’à la fin septembre.

Taxe sur les terrasses :

Exonération pour toute l’année 2020.

Taxe sur les débits de boissons :

Exonération pour toute l’année 2020.

Plateforme de livraison pour Horeca :

Soutien à une plateforme de livraison à domicile pour l’Horeca.

Terrasses :

Etude avec les représentants de l’Horeca d’une restructuration de l’occupation du domaine public et aide éventuelle à l’achat de mobilier esthétique pour les terrasses.

Magasins éphémères :

Création d’un fonds pour aider à la mise sur pied de magasins éphémères.

Circuit court :

Création d’un fonds pour soutenir les circuits courts.

Promotion de la commune de Marche :

Financement d’une campagne de promotion du tourisme et du commerce local.

Culture :

Etude de modalités d’actions avec le secteur culturel.

Enseignement :

Suite aux difficultés rencontrées dans le suivi à distance dans l’enseignement primaire, achat à la rentrée scolaire de septembre 2020 d’ordinateurs pour les élèves de 6e primaires, avec un coaching notamment du corps enseignant. Ces ordinateurs resteront la propriété des écoles.

Etude d’un soutien à l’acquisition d’un ordinateur pour les élèves marchois dès la première année du secondaire en fonction du revenu des parents

Immondices :