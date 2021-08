Suite aux nombreux reports d’événements, concerts et spectacles prévus en 2020 et les contraintes sanitaires liées à la pandémie, le WEX doit faire face à un agenda de fin de saison 2021 plus que chargé. Une situation qui oblige les organisateurs à devoir faire des choix, raison pour laquelle la saison sportive au WEX subira quelques perturbations.

Les amateurs de jogging, trail et cyclo/VTT devront encore patienter avant de pouvoir participer à nouveau à Run2Bike. Déjà mis en pause en 2020, il a été décidé d’annuler l’édition 2021, prévue en octobre. L’occasion, pour les organisateurs, de repenser totalement le concept afin de coller aux attentes du secteur et de revenir dans un avenir proche.

Le ballon rond fera quant à lui son grand retour avec la 2ème édition de la Soccer WEX Cup, du 26 au 31 décembre 2021 et du 02 au 04 janvier 2022. Au programme, neuf jours de compétition durant lesquels s’affronteront les jeunes de U8 à U16, les P1/P2-P3/P4, les Dames/Vétérans ainsi que les entreprises.

Un tournoi qui s’appuie à nouveau sur un partenariat sportif avec le Royal Marloie Sport. Tandis que les hockeyeurs/euses des clubs de U9 à U16 se donneront rendez-vous du 26 au 31 décembre 2021 pour la 5ème édition du WEX Hockey Indoor. Coup d’envoi des inscriptions courant du mois d’octobre.

Les autres événements organisés par le WEX en 2021 et 2022 : Municipalia, salon des Mandataires ( 30/09 & 01/10/2021 ), Batimoi ( 21 au 24/01/2022) et Horecatel (13 au 16/03/2022).